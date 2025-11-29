В Техасе "арестовали" козла

В Техасе полиция арестовала козла за выпас в неположенном месте.

Как передает Day.Az, кадры опубликованные полицейским управлением Литл-Элм на Facebook, показали, как офицер встретил козла, поймав его за "агрессивным перекусом" на обочине оживлённой дороги.

"Эй, козёл,", - говорит полицейский в начале записи, приближаясь к четвероногому нарушителю. - "Где ты живёшь?"

Козёл сохранил спокойствие во время "разговора". После нескольких попыток уговорить его, животное подчинилось командам и забралось в служебную машину.

Затем офицер в шутку зачитал ему его права.