https://news.day.az/world/1798773.html В Техасе "арестовали" козла - ВИДЕО В Техасе полиция арестовала козла за выпас в неположенном месте. Как передает Day.Az, кадры опубликованные полицейским управлением Литл-Элм на Facebook, показали, как офицер встретил козла, поймав его за "агрессивным перекусом" на обочине оживлённой дороги.
В Техасе "арестовали" козла - ВИДЕО
В Техасе полиция арестовала козла за выпас в неположенном месте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованные полицейским управлением Литл-Элм на Facebook, показали, как офицер встретил козла, поймав его за "агрессивным перекусом" на обочине оживлённой дороги.
"Эй, козёл,", - говорит полицейский в начале записи, приближаясь к четвероногому нарушителю. - "Где ты живёшь?"
Козёл сохранил спокойствие во время "разговора". После нескольких попыток уговорить его, животное подчинилось командам и забралось в служебную машину.
Затем офицер в шутку зачитал ему его права.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре