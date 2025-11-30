Азербайджан и Ватикан объединяют усилия ради укрепления межрелигиозного мира

Путь доброго диалога, сотрудничества не только возможен, это единственный путь, которым мы должны идти, если действительно хотим принести чуть больше мира и согласия на землю.

Об этом в беседе с Day.Az сказал пресс-секретарь Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане Торал Агаев.

Визит Святейшего Отца Льва XIV в Турцию связан, прежде всего, с празднованием 1700-летия I Вселенского Собора Церкви, прошедшего в 325 году в городе Изник (Никея), на территории современной Турции. На этом соборе, названном Никейским, были окончательно утверждены основные истины христианской веры, прежде всего, божественность и человечность Иисуса Христа, что положило конец многолетним спорам, отделило ортодоксальное (верное) исповедание, основанное на апостольском предании, от возникших со временем различного рода заблуждений и ересей. Собор стал знамением единства Церкви и веры, поэтому и лозунгом для своего визита в Турцию Папа Лев избрал такие слова: "Один Господь, одна вера, одно крещение".

К великому сожалению, по целому комплексу сложных исторических и политических причин, это единство было нарушено и христианский мир до сих пор носит на себе раны расколов. И в связи с этим, визит Святейшего Отца в Турцию, на "святую землю", как он сам назвал землю братской нам страны, служит напоминанием христианам об общих корнях нашей веры, ведь именно принятый на Никейском Соборе символ веры исповедуется всеми христианами и является священным основанием и источником нашего единства.

Конечно, визит Папы подчеркивает и особую роль и миссию Турции, о чем Святейший Отец упомянул в своем обращении к представителям властей, общественности и дипломатического корпуса в Анкаре. Папа Лев отметил природную красоту, культурное и духовное богатство и разнообразие Турции, подчеркнув, что "быть народом с великим прошлым - это дар и ответственность". Символично и присутствие образа моста на лого Папского визита - "Мост Дарданеллы". Он выражает призвание Турции, как отметил Папа, быть мостом мира между Западом и Востоком, между народами, религиями и культурами.

Мы живем в очень сложное время, отмеченное кровавыми конфликтами, способными поставить под сомнение само существование человечества. Громкая и навязчивая пропаганда разделений, непримиримости, непрощения создает ложное убеждение в неизбежности войн и конфликтов, представляет мир как наивную иллюзию, а войны и противостояния как проявление некой "рациональности".

Поэтому сегодня человечество, как никогда, нуждается в примерах консолидации созидательных, миротворческих, объединяющих инициатив и сил. И отношения Святого Престола и Азербайджана, уровень взаимопонимания и доверия, которыми они отмечены, являются одним из таких ярких примеров сотрудничества во имя мира.

Конечно, это сотрудничество носит гуманитарный характер, но как учит нас Святое Евангелие, мир начинается в сердцах, и пример того, как Святой Престол - духовный центр для миллионов христиан мира, и Азербайджан - светская страна, большинство граждан которой исповедует ислам, объединяют свои усилия ради поддержки и укрепления межрелигиозного мира и согласия, ради сохранения образцов общечеловеческой духовной культуры - этот пример может стать источником вдохновения для многих, послужить "перемене сердец". Он наглядно демонстрирует, что путь доброго диалога, сотрудничества не только возможен, но это единственный путь, которым мы должны идти, если мы действительно хотим принести чуть больше мира и согласия на землю.

Безусловно, участие Азербайджана в реставрации и консервации ценнейших образцов христианской истории, которые имеют еще и исключительное духовное значение, вызывает искреннюю благодарность.

В связи с этим, я бы хотел поделиться своим личным опытом. Как известно, 2025 год является Юбилейным Годом в Католической Церкви и многие католики в течение этого года совершили паломнические поездки в Рим, чтобы посетить папские базилики и древние христианские святыни апостольской столицы. Совсем недавно из подобной паломнической поездки вернулся и я, и мне удалось посетить несколько объектов, в которых Фонд Гейдара Алиева проводил реставрационные работы. Было очень приятно слышать теплые слова в адрес нашей страны, когда работники этих историко-религиозных комплексов узнавали, что я из Азербайджана.

Лейла Таривердиева