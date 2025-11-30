Названы 10 самых ненадежных автомобилей бизнес-класса с пробегом

Портал Whatcar провел исследование и опубликовал список из 3 самых ненадежных автомобиля бизнес-класса с пробегом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на первом месте находится производимый с 2021 года Mercedes-Benz C-Class с оценкой надежности 76,3%. С неисправностями за последнее время столкнулись 43% его владельцев.

Второе место с показателем надежности76,7% разделили Volvo S90 2016-2023 годов выпуска и Volvo V90, выпускаемый с 2016 года и по настоящее время. На неисправности пожаловались 47% опрошенных владельцев.

Трете место занимает бензиновая версия Skoda Superb, выпускаемая в период с 2015 по 2024 год. Рейтинг надежности этой модели составляет 81,4%. На проблемы с автомобилем жаловались 40% собственников.