Азербайджан и НАТО обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев посетил Генеральный штаб НАТО в Брюсселе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации представительства Азербайджана в НАТО в социальной сети "X".

В рамках визита в Брюссель в Генеральном штабе НАТО помощник Президента Азербайджана встретился с послами Североатлантического совета НАТО, а также с помощником генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности Руге Борисом. В ходе встречи были отмечены визит послов Североатлантического совета НАТО в Азербайджан и встреча с Президентом Ильхамом Алиевым.

Стороны также провели обширные дискуссии по широкому кругу тем, включая перспективы успешного партнерства и сотрудничества Азербайджан-НАТО, вклад Азербайджана в Альянс, а также в энергетическую безопасность Европы, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью и азербайджано-армянской мирной повесткой.