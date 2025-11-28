Ближневосточная страна откроет алкомаркеты для туристов

Саудовская Аравия начнет завлекать туристов алкомаркетами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

Уточняется, что о решении еще не объявили публично. Власти ближневосточной страны планируют открыть магазины с алкоголем в двух крупных городах - Джидде и Даммаме. Доступ к спиртному будет лишь у туристов и части немусульман, проживающих в государстве.

Эти шаги объясняются желанием Саудовской Аравии не только привлечь больше туристов, но и диверсифицировать экономику и сократить зависимость от нефтяной сферы.

Саудовская Аравия - консервативная мусульманская страна, которая десятилетиями сохраняла запрет на алкоголь. В 2024 году в столице королевства Эр-Рияде открылся первый магазин со спиртным. Сообщается, что ранее совершать в нем покупки могли иностранные дипломаты, а в настоящее время доступ есть и у немусульман со специальным видом на жительство ("премиум-резидентство").