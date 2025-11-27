https://news.day.az/tourism/1798337.html У рейса Batik Air по пути на Бали отказал двигатель У самолета авиакомпании Batik Air с выпускниками школ на борту во время взлета отказал двигатель. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет портал News.com.au. Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 25 ноября, на рейсе из австралийского Мельбурна на индонезийский остров Бали.
У рейса Batik Air по пути на Бали отказал двигатель
У самолета авиакомпании Batik Air с выпускниками школ на борту во время взлета отказал двигатель.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет портал News.com.au.
Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 25 ноября, на рейсе из австралийского Мельбурна на индонезийский остров Бали. Из-за технической неисправности Boeing 737 MAX был вынужден развернуться в небе и совершить аварийную посадку в аэропорту вылета после сжигания топлива в пригороде. На земле борт встретили аварийно-спасательные службы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре