Джейхун Байрамов встретился итальянским коллегой

27 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился в Италии с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества этой страны Антонио Таяни.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Италией развивается на высоком уровне, а также были рассмотрены имеющиеся возможности для расширения двусторонних отношений.

Министры особо отметили, что прошлогодний визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Италию и официальный визит Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан в сентябре этого года еще больше укрепили политический диалог между двумя странами. Кроме того, было отмечено участие председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в COP29. Подчеркнуто, что открытие здания Итало-Азербайджанского университета в рамках визита Президента Италии С.Маттареллы в нашу страну имеет большое значение, а сотрудничество в сфере образования стало одним из важных столпов нашего стратегического партнерства.

Министры рассмотрели имеющиеся возможности для расширения сотрудничества в сферах энергетики, экономики, торговли, транспорта, культуры, образования и обороны. Была подчеркнута стратегическая важность энергетического сотрудничества между двумя странами и то, что реализуемые в этой сфере крупномасштабные проекты играют важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения Европы.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, инициативах по установлению мира и стабильности в регионе, историческом значении Вашингтонской декларации от 8 августа 2025 года и достигнутых договоренностях. С удовлетворением было отмечено активное участие итальянских компаний в восстановительных работах на освобожденных территориях.

Отмечена важность сотрудничества Азербайджана и Италии в рамках международных организаций, ЕС и других многосторонних платформ. Были рассмотрены возможности сотрудничества Азербайджана и Италии в рамках Всемирного градостроительного форума, который пройдет в нашей стране в следующем году.

На встрече также состоялся обмен мнениями по российско-украинскому конфликту, ситуации на Ближнем Востоке, и по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.