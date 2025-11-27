Армянские реваншисты напрасно надеются, что русский Иван будет погибать за их интересы

Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

Начнем с того, что ничего нового господин Венедиктов в Ереване не озвучил. Политика, в том числе, международная, - это поле борьбы различных сил. И, на самом деле, Алексей Венедиктов, делая заявления о том, что карабахский конфликт не окончен и что, мол, все изменится, когда у России "появится ресурс", меньше всего думал об интересах реваншистов и сепаратистов. Как и те деятели из коридоров российской власти, кто направил его в Ереван с подобными посланиями.

Армянские реваншисты уже давно не субъект, а объект игры на Южном Кавказе. Эти люди не в состоянии выстраивать самостоятельно игру, тем более, вести военные действия. Да, в их среде достаточно мелкотравчатых лидеров, которые надеются, что после завершения российско-украинского конфликта им удастся разжечь новый очаг войны в Карабахе. И мечтают они отнюдь не о благе армянского народа и о спокойствии в регионе, их задача - вернуть карабахский клан к власти и снова наживаться на незаконных схемах по поставкам оружия, наркотиков, как они это делали, когда Карабах был серой бесконтрольной зоной. Строить себе дворцы за рубежом за счет гуманитарных поставок. Сами они воевать не могут и не хотят, они привыкли прятаться за чужие спины, в том числе, за русских парней.

Но я хочу их разочаровать, Россия не будет посылать войска на Южный Кавказ ни сейчас, ни после войны. Россия заинтересована в мирном развитии Южного Кавказа. Его логистические возможности принесут огромные прибыли. И если уж у кого-то на моей Родине "чешется" желание "владеть Южным Кавказом", то хочу им сказать, что реальное присутствие в регионе в современном мире достигается не за счет бряцания оружием, а за счет инвестиционных вложений и взаимовыгодных экономических связей. Пусть присмотрятся к опыту Китая. Господа реваншисты зря мечтают, что русский Иван будет погибать за их интересы. А на частные военные компании у них точно денег не хватит. Скорее, пожалеют, даже если и будут.

Вернемся к заявлениям Венедиктова. Я не сомневаюсь, что эта поездка не является его личной инициативой. Армянское лобби - это разветвленный спрут и в России, в том числе, имеющий группы влияния во всех сферах: в политике, в том числе, в коридорах власти, в деловых кругах, в средствах массовой информации. Да, Венедиктов, как человек бесспорно умный и порядочный, не особо и скрывал свои связи "наверху".

Скажем правду, в России достаточно тех, кто симпатизирует Армении и успехи Азербайджана доставляют им явный дискомфорт. И дело не только в каких-то материальных причинах. Тут и те, кого я называю "жертвой красной пропаганды", длительного промывания мозгов и насаждения со средней школы мифов о "геноциде". К сожалению, влиятельного азербайджанского лобби в России нет. И каких-то усилий по его созданию я никогда не наблюдала. Но у наших президентов хорошие личные отношения и системные контакты - а это важнее любого уровня лоббизма.

Моя версия простая. Известно, что вопросами СНГ занимается Сергей Кириенко. Он великолепно разбирается в вопросах внутриполитического управления страной. Но внешняя политика - это не его конек. Наглядный пример - недавний провал т.н. "пророссийских сил" в Молдове. Команда Кириенко была настроена еще не так давно "вернуть Армению в объятия России", даже повторить в формате внутренних выборов в этой стране абхазскую схему. С Арменией это тоже сейчас явно не пройдет. Да и пример Абхазии не такой уж удачный. Да, удалось привести к власти т.н. пророссийского "президента". Но на границе с Грузией уже строятся грузовые терминалы, а вроде как не друзья. Большинство представителей абхазской элиты предпочитает ездить лечиться и учиться в Грузию. И сегодняшней ситуацией довольны далеко не все. Абхазия сейчас это кипящий чайник, прикрытый крышкой. А что будет дальше?

Эти ошибки, конечно, бьют по репутации определенных кругов в российской власти. Визит Алексея Венедиктова - это своеобразный "показатель для отчетности", типа, мы работаем, мы пытаемся вернуть Армению под контроль России. Как это было совсем недавно. Непонятно только, что с этого российскому народу. Мне вот точно не нужно.

Игра в Ереване, в которой основным спикером оказался Венедиктов, - это чисто карьерный фактор для заинтересованных лиц. Никакого реального продолжения, а тем более, результата эта игра иметь не будет. Современный мир - это не мир идеологических мифов, а реальных, прежде всего, экономических интересов. Никол Пашинян, к примеру, это понял. И сделал правильный выбор. Так что тут поезд для господ реваншистов давно ушел.

Можете мне поверить - основная масса населения России толерантна к Азербайджану. И ждет заключения мирного договора с Украиной совсем не для того, чтобы броситься защищать карабахский клан. У россиян есть своя страна, ею мы и будем заниматься.