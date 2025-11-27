"Ледник Судного дня" стремительно теряет стабильность

Антарктический ледник Туэйтса, известный как "ледник Судного дня", может быть гораздо менее стабильным, чем считалось ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Daily Mail.

Новое исследование показало: мощные подводные "штормы" - закрученные теплые вихри - пробиваются под шельфовый лед и ускоряют его таяние снизу. Это ставит под угрозу весь Западно-Антарктический ледниковый щит, а вместе с ним - прибрежные города по всему миру.

Подводные "ураганы", топящие лед

Вихри возникают в открытом океане, когда сталкиваются воды разной температуры и плотности. По словам автора исследования Маттиа Пойнелли из Калифорнийского университета в Ирвайне, они "выглядят точно как шторм" и являются чрезвычайно энергичными.

Такие океанские "субмезомасштабные" штормы, диаметром до 10 км, пробираются к полостям под ледником, затягивая теплую воду из глубин океана и выталкивая холодную пресную. Результат - агрессивное таяние льда снизу, которое продолжается круглый год.

Таяние запускает замкнутый круг

Чем больше тает шельфовый лед, тем сильнее становятся турбулентность и океанские течения - а это создает еще больше условий для таяния. По оценкам, такие штормовые процессы отвечают примерно за 20% общего подледникового таяния в регионе.

"Так же, как ураганы угрожают прибрежным регионам, подводные штормы разрушают шельфовые ледники", - пояснил Пойнелли. Он подчеркнул: эти процессы почти не учитываются в климатических моделях, что означает значительное недооценивание будущего повышения уровня моря.

Что будет, если Туэйтс и Пайн-Айленд потеряют стабильность

Ледники Туэйтс и Пайн-Айленд давно считаются "слабым подбрюшьем" Антарктиды. Даже небольшое потепление может вызвать их коллапс.

И если они исчезнут, под угрозой окажется весь Западно-Антарктический ледниковый щит. Его разрушение приведет к подъему уровня моря примерно на 3 метра - этого достаточно, чтобы:

затопить крупные прибрежные города,

переместить миллионы людей,

сделать часть малых островных государств непригодными для жизни.

Скорость изменений: сотни лет, а не тысячи

Несмотря на неопределенность в темпах таяния, ученые отмечают: из-за выбросов парниковых газов вопрос стоит не в тысячелетиях, а в ближайших веках.

Команда призывает немедленно включить подводные штормы в климатические модели, ведь именно они могут определить, насколько быстро и резко возрастет уровень океана в XXI-XXII веках.

"Эти события будут становиться все более частыми, с далеко идущими последствиями для стабильности ледников и повышения уровня моря по всему миру", - отметили исследователи в статье, опубликованной в Nature Geosciences.