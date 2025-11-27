https://news.day.az/world/1798322.html Эпичный вид на запуск Falcon 9 с борта самолета - ВИДЕО Эпичный вид на запуск Falcon 9 с борта самолета впечатлил пассажиров. Заметно, как ракета поднимается над облачным слоем, оставаясь отчётливо видимой с высоты полёта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Эпичный вид на запуск Falcon 9 с борта самолета - ВИДЕО
Эпичный вид на запуск Falcon 9 с борта самолета впечатлил пассажиров.
Заметно, как ракета поднимается над облачным слоем, оставаясь отчётливо видимой с высоты полёта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре