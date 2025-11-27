https://news.day.az/azerinews/1798375.html "20 Yanvar" dairəsində yola dağılan yük sıxlığa səbəb olub Yasamal rayonu, "20 Yanvar" dairəsində yük avtomobillərindən birində daşınan yüklərin yolun hərəkət hissəsinə dağılması nəqliyyatda sıxlıq yaradıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yayıb.
