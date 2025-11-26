Феерический юбилей Тараны Мурадовой во Дворце Гейдара Алиева

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся поистине феерический вечер искусства - праздник танца, посвящённый 60-летию прославленной танцовщицы, хореографа, проректора по международным связям Бакинской хореографической академии, доцента кафедры народных и современных танцев, президента Азербайджанского танцевального союза, народной артистки Тараны Мурадовой, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Праздничный вечер, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана и Бакинской хореографической академии, начался с тёплых, искренних слов в адрес именинницы. Более 45 лет Тарана Мурадова представляла азербайджанское танцевальное искусство на лучших сценах мира - Ла Скала, Аспендос, Большой театр, Кировский театр, в ЮНЕСКО... Её творчество давно стало символом Азербайджана, а ее воспитанники - яркими звёздами хореографического искусства. От имени министерства культуры Азербайджана, Бакинской хореографической академии и многочисленных почётных гостей - видных деятелей хореографического искусства из Узбекистана, Казахстана, Турции, Грузии, Венгрии, России были зачитаны поздравительные адреса и вручены международные награды. Ведущим вечера был известный телеведущий Салех Багиров.

На сцене Дворца Гейдара Алиева была представлена захватывающая программа - шедевры азербайджанской танцевальной культуры и народов мира в исполнении лучших коллективов страны. Зрители посмотрели выступления студентов Бакинской хореографической академии, Государственного ансамбля танца Азербайджана, Государственного ансамбля песни и танца, балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Особый восторг вызвали выступления специальных гостей - многократных чемпионов мира Эльдара Джафарова и Анны Сажиной, Дениса Тагинцева и Анны Мельниковой. Зал взрывался овациями после каждой композиции. В программе звучали произведения Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Эльдара Мансурова, современные музыкальные произведения и народная музыка.

Этот день стал по-настоящему особенным: Тарана Мурадова впервые за 11 лет вновь вышла на сцену и сделала это именно во Дворце Гейдара Алиева, где когда-то начинала свой профессиональный путь в хореографии на пути к Олимпу. Эта сцена для неё - родная, особенная, знаковая!

Кульминацией вечера стала её авторская композиция "Белое и чёрное" на хит народного артиста Эмина Агаларова "Азербайджан". Это был изящный и смелый синтез современной бальной хореографии с тонко вплетёнными элементами национального танца. Перед зрителями предстала новая Тарана Мурадова: динамичная, дерзкая, современная, но при этом - верная своим корням. Каждый её шаг звучал как признание в любви искусству, как рассказ о всей прожитой творческой жизни. А философия танца раскрывалась как история самой жизни: утро и вечер, свет и тьма, взлеты и тяжелые испытания... Черно-белая концепция номера была не просто художественным приёмом - это была исповедь юбиляра, её откровенный рассказ о прожитых годах, о борьбе и вдохновении, о светлых и тёмных полосах судьбы, которые превращаются в танце в единое целое.

И, конечно же, особое место заняла композиция "Узундере" - древний азербайджанский танец, который в свое время в новом исполнении был исполнен камерным оркестром и ансамблем народных инструментов и очень понравился великому лидеру Гейдару Алиеву. По его инициативе в 1997 году Тарана Мурадова создала хореографию в собственной интерпретации, представив уникальный синтез классики и народного танца. Этот танец был одним из любимых произведений великого лидера. С этим произведением Тарана Мурадова представляла Азербайджан на международной арене. Исполнение "Узундере" на юбилейном вечере стало данью уважения истории, традиции и памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Зрители встречали Тарану Мурадову стоя - бесконечные аплодисменты, цветы, восторженные улыбки... И за кулисами праздник продолжился: каждый хотел поздравить, сфотографироваться с личностью, посвятившей свою жизнь служению национальному танцу, его сохранению, развитию и возвышению на мировом уровне.

Тарана Мурадова ещё раз доказала: искусство покоряет сердца и сцены в любые времена, а танцевать можно в любом возрасте - если в каждом движении живёт любовь.