Азербайджанская Государственная Детская Филармония - воспитание нового поколения музыкантов и артистов в Баку

В Баку, городе с богатой музыкальной традицией, работает уникальное учреждение - Азербайджанская Государственная Детская филармония. Эта творческая структура стала важной частью музыкальной экосистемы страны, объединяя талантливых детей и подростков, стремящихся к профессиональному искусству.

Детская филармония была создана как платформа для развития юных исполнителей, предоставляя им возможность выступать на сцене и участвовать в крупных культурных проектах.

В рамках деятельности филармонии работают вокальные и инструментальные коллективы, камерные ансамбли, народные ансамбли, хоры, солисты и творческие студии. Ежегодно учреждение проводит десятки концертов - от камерных программ до тематических вечеров и международных встреч.

Филармония также активно сотрудничает с региональными коллективами Азербайджана и участвует в культурных обменах, представляя творчество детей на престижных площадках.

С 1 мая 2025 года директором филармонии становится Саида Таги-заде - концертный пианист, педагог, организатор детского музыкально-образовательного фестиваля "Симург".

Целью стало развить и улучшить уровень музыкального образования. Уже качественно изменилась концепция работы филармонии. Был проведен отбор по музыкальным школам и создана внушительная база солистов филармонии, около 100 детей. Также проводятся мастер-классы с участием известных по всему миру преподавателей, проводятся тематические концерты. Если ранее в год приходило 40-50 новых детей, то в этом году уже пришло более 200 детей.

Мы уделяем особое внимание тому, чтобы дети понимали эмоциональный характер музыки и умели передавать её художественные оттенки. Также мы стали придерживаться правила - выслушивать идеи детей и давать волю их творческому воображению. Сейчас задача педагогов не только обучить ребёнка технике, но и помочь ему говорить языком искусства.

В последние полгода филармония стала более заметной в культурной жизни столицы, а участие детей в концертах дипломатического уровня и городских мероприятиях привлекло к учреждению международное внимание.

За последние месяцы филармония реализовала ряд проектов, направленных на популяризацию классической музыки среди детей и молодёжи. Среди них тематические концерты, посвящённые азербайджанскому и мировому музыкальному наследию, барочные программы, знакомящие юных исполнителей с европейской музыкальной традицией , совместные выступления с коллективами из регионов, включая Нахичевань. Концерты с участием представителей дипломатических миссий.

Все эти инициативы способствуют культурному диалогу и формируют положительный имидж Азербайджана как страны, где искусство и образование поддерживаются на государственном уровне.

Азербайджанская Государственная Детская филармония сегодня является важной площадкой, где формируются будущие солисты, педагоги, музыканты и культурные деятели. Она не только развивает исполнительские навыки детей, но и прививает им чувство ответственности, дисциплину, умение работать в коллективе и выходить на сцену с уверенностью.