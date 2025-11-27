Африканский союз осудил военный переворот в Гвинее-Бисау и призвал к освобождению президента Умару Сисоку Эмбало.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом говорится в заявлении союза.

"Председатель Комиссии Африканского союза <...> Махмуд Али Юсуф безоговорочно осуждает военный переворот, произошедший в Гвинее-Бисау, в результате которого были арестованы президент Умаро Сисоку Эмбало, высокопоставленные должностные лица и политические лидеры", - говорится в документе.

Председатель призвал к освобождению президента и всех задержанных должностных лиц, а также призывает все стороны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить любое дальнейшее ухудшение ситуации.