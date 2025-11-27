https://news.day.az/society/1798154.html В трех районах Баку приостановят подачу газа В трех районах Баку будет приостановлено газоснабжение. Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз". Отмечается, что в связи с ремонтными работами сегодня с 10:00 будет приостановлена подача газа в Сабаильском, Сураханском и Хазарском районах столицы.
В трех районах Баку приостановят подачу газа
В трех районах Баку будет приостановлено газоснабжение.
Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз".
Отмечается, что в связи с ремонтными работами сегодня с 10:00 будет приостановлена подача газа в Сабаильском, Сураханском и Хазарском районах столицы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре