Китайский автопроизводитель Chery выпустит новый компактный кроссовер Tiggo 5L, сообщает Autohome. Сейчас модель проходит всесторонние тесты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль построен на модульной платформе Chery T1X, что позволит оснастить его как привычным 1,5-литровым турбомотором, так и подключаемой гибридной силовой установкой.

В салоне предусмотрена беспроводная зарядная панель, рычаг переключения передач в стиле пианино и многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами.

Автомобиль выйдет на китайский рынок в 2026 году.