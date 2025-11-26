Рауф Наджафли о том, сколько ИИ может принести мировой экономике к 2040 году

Искусственный интеллект может принести мировой экономике около 20 триллионов долларов к 2040 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник министра экономики Азербайджанской Республики Рауф Наджафли на состоявшемся сегодня в Баку II Международном Каспийском инновационном форуме.

"Министерство начало строительство суперкомпьютерной инфраструктуры для обеспечения перехода государственных учреждений и частного сектора к решениям на основе данных и создания технологической среды для применения решений искусственного интеллекта", - сказал он.

Р.Наджафли также рассказал о целях: "Наша цель к 2030 году ясна: полностью цифровизированная промышленная база, высококвалифицированная рабочая сила и трансформированный экономический сектор. В этом направлении уже запущена программа "Готовность к Индустрии 4.0", разработанная Центром анализа и координации четвёртой промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана совместно с местными и международными партнёрами. Цель программы - улучшить конкурентоспособность местных предприятий за счёт интеграции технологий Индустрии 4.0, повышения операционной эффективности и продвижения инноваций, тем самым способствуя общему развитию экономики страны".