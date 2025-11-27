Швеция отправит больше осужденных преступников в Сирию

Правительство Швеции намерено отправить в Сирию больше осужденных преступников.

Как передает Day.Az, министры миграции и по развитию и внешней торговле Йохан Форсселль и Бенжамин Дуса стали первыми шведскими чиновниками, посетившими Сирию после смены власти в стране. В ходе визита они договорились о расширении сотрудничества по вопросам принудительного возвращения сирийских граждан, осужденных за преступления в Швеции.

Сейчас в стране находятся 128 сирийцев, приговоренных к депортации, но остающихся на свободе из-за невозможности отправить их обратно. По словам Й. Форселля, среди них есть лица, виновные в тяжких преступлениях и представляющие угрозу государственной безопасности.

"Эти люди, совершившие преступления в Швеции, тем самым, отказались быть частью этой страны. Поэтому они должны быть высланы", - подчеркнул он.

Стокгольм ожидает, что новое сирийское руководство будет принимать своих граждан и поможет в установлении их личности. Министры подчеркнули, что Сирия не может рассчитывать на крупную финансовую поддержку со стороны Швеции, если отказывается принимать осужденных граждан обратно.