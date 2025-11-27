Chevron предложил объединить каспийские маршруты для экспорта нефти и газа

Падение уровня Каспийского моря требует пересмотра подходов к транспортировке углеводородов и перехода к более экологичным решениям.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Chevron International Production Company по Евразии Дилан Морган на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

"Наиболее безопасным местом для поставки нефти и газа остаются трубопроводы, и именно к их использованию необходимо стремиться, если речь идёт об устойчивом и ответственном подходе", - заявил он.

Вице-президент Chevron подчеркнул необходимость развития совместимой и взаимосвязанной инфраструктуры между сторонами Каспия, что позволило бы существенно снизить количество задействованных судов, а также уменьшить потребность в дноуглубительных работах для поддержания портов.

"Для продвижения таких инициатив важно правильно объяснять, почему это является выгодным подходом для всех стран региона и соответствует интересам Каспия. SPE может стать ключевой площадкой, продвигающей эти идеи, поскольку организация не связана интересами отдельных компаний, а ориентирована на профессиональное и ответственное развитие отрасли", - заключил он.