В Баку проходит II Международный Каспийский инновационный форум

Сегодня в Баку проходит II Международный Каспийский инновационный форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум проходит в рамках "Каспийской инвестиционной недели".

В нем принимают участие ведущие компании из Каспийского, Черноморского и Балтийского регионов, работающие в сфере инноваций, технологий, искусственного интеллекта и устойчивого развития, а также представители дипломатических миссий.

 

