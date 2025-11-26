https://news.day.az/economy/1798053.html В Баку проходит II Международный Каспийский инновационный форум - ФОТО Сегодня в Баку проходит II Международный Каспийский инновационный форум. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум проходит в рамках "Каспийской инвестиционной недели".
В Баку проходит II Международный Каспийский инновационный форум - ФОТО
Сегодня в Баку проходит II Международный Каспийский инновационный форум.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум проходит в рамках "Каспийской инвестиционной недели".
В нем принимают участие ведущие компании из Каспийского, Черноморского и Балтийского регионов, работающие в сфере инноваций, технологий, искусственного интеллекта и устойчивого развития, а также представители дипломатических миссий.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре