В Сирии взорвался склад боеприпасов - ФОТО - ВИДЕО Сильнейший взрыв произошел на складе боеприпасов ХТШ в Идлибе, Сирия. Как передает Day.Az, причины взрыва называются разные, от авиаудара до диверсии и неосторожного обращения с огнём. Официальной версии пока нет.
В Сирии взорвался склад боеприпасов - ФОТО - ВИДЕО
Сильнейший взрыв произошел на складе боеприпасов ХТШ в Идлибе, Сирия.
Как передает Day.Az, причины взрыва называются разные, от авиаудара до диверсии и неосторожного обращения с огнём.
Официальной версии пока нет.
