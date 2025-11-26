В Сирии взорвался склад боеприпасов

Сильнейший взрыв произошел на складе боеприпасов ХТШ в Идлибе, Сирия.

Как передает Day.Az, причины взрыва называются разные, от авиаудара до диверсии и неосторожного обращения с огнём.

Официальной версии пока нет.