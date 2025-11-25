https://news.day.az/world/1797903.html Двухсторонние пожарные машины начали ездить по улицам Китая - ВИДЕО Двухсторонние пожарные машины начали ездить по улицам Китая. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие авто созданы специально для работы в туннелях и узких улочках - водителю достаточно пересесть и ехать в другую сторону не тратя время на разворот. Представляем вашему вниманию данное видео:
Такие авто созданы специально для работы в туннелях и узких улочках - водителю достаточно пересесть и ехать в другую сторону не тратя время на разворот.
Представляем вашему вниманию данное видео:
