Двухсторонние пожарные машины начали ездить по улицам Китая - ВИДЕО

Двухсторонние пожарные машины начали ездить по улицам Китая. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такие авто созданы специально для работы в туннелях и узких улочках - водителю достаточно пересесть и ехать в другую сторону не тратя время на разворот. Представляем вашему вниманию данное видео: