Азер Аллахверанов стал генсеком платформы НПО стран-членов ОТГ
Азер Аллахверанов стал генеральным секретарем Платформы НПО стран-членов Организации тюркских государств.
Как сообщает Day.Az, решением, принятым на учредительной конференции Платформы НПО стран-членов Организации тюркских государств, член правления Национального форума НПО Азербайджана и депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов стал генеральным секретарем Платформы.
Следует отметить, что 25 ноября 2025 года в городе Нахчыван продолжил свою работу Форум солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств.
Ранее мы сообщали, что создана Платформа НПО стран-членов ОТГ.
