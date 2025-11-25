Названы планируемые сроки переселения в село Зар
Работы в селе Зар идут быстрыми темпами. Возможно, переселение населения состоится в следующем году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня представителям СМИ сказала руководитель пресс-службы Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе Нурана Бабаева.
По ее словам, жители Кяльбаджара уже возвращаются на свои исконные земли и на первом этапе заселяются в первый жилой массив.
"Один из наших текущих проектов - вторая очередь первого жилого квартала. Параллельно с этим ведутся проектные работы по второму, третьему и четвертому жилым кварталам, административному зданию города Кяльбаджар и городскому парку, площадь которого составляет около 11 гектаров.
Проектные работы также ведутся в селах. В частности, работы ведутся быстрыми темпами в селе Зар, и ожидается, что переселение населения произойдет в следующем году. Среди других проектов, запланированных к сдаче в следующем году - санаторий "Истису" в Кяльбаджарском районе. Также ожидается завершение работ по строительству современного образовательного комплекса", - добавила она.
