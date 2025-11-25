https://news.day.az/society/1797858.html Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обсудили вопросы обмена опытом В рамках военного сотрудничества 25 ноября в Баку состоялась встреча между военными специалистами министерств обороны Азербайджана и Беларуси. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обсудили вопросы обмена опытом
В рамках военного сотрудничества 25 ноября в Баку состоялась встреча между военными специалистами министерств обороны Азербайджана и Беларуси.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
На встрече, организованной в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны, были обсуждены вопросы обмена опытом в военной сфере, в том числе вопросы проведения совместных учений, совершенствования взаимодействия и расширения плана сотрудничества.
В ходе встречи, проведенной в конструктивной и деловой обстановке, стороны обсудили и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре