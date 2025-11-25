В Италии ограбили дом Джейми Варди

38-летний нападающий "Кремонезе" Джейми Варди стал жертвой ограбления, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Преступники проникли в дом футболиста во время матча 12-го тура Серии А между "Кремонезе" и "Ромой" (1:3). В ограблении принимали участие как минимум три человека. Преступники воспользовались отсутствием футболиста и его семьи, взломали окно и похитили ценные часы, драгоценности и деньги. По предварительным оценкам, сумма кражи составила около € 100 тыс. По данным следствия, банда следила за передвижениями футболиста, его жены и детей и знала, что дом останется без охраны.

Варди перешел в "Кремонезе" из "Лестера" летом 2025 года. В нынешнем сезоне футболист провел в составе итальянской команды восемь матчей, в которых забил два мяча.

Ранее был объявлен футболист года в Африке.