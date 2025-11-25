Пользователям стала доступна бесплатная версия Adobe Photoshop

Компания Adobe объявила о запуске акции, в рамках которой пользователи могут бесплатно оформить подписку на веб-версию Photoshop сроком на 12 месяцев. Предложение распространяется на браузерную версию редактора, работающую без установки приложения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Rozetked.

Для доступа к веб-версии используется расширение Adobe Photoshop для браузеров на базе Chromium, доступное по ссылке. После установки пользователям следует нажать на кнопку Start free offer и зарегистрировать новый аккаунт на иностранную почту.

Веб-версия Photoshop предлагает широкий набор инструментов, включая функции на базе искусственного интеллекта. В частности, пользователям доступны генеративное создание и замена фонов, интеллектуальное редактирование изображений, а также работа с графикой через текстовые запросы.

Данные банковских карт для активации пробного периода не требуются. Компания таким образом расширяет аудиторию веб-продуктов и стимулирует использование облачных сервисов в экосистеме Adobe.