Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Большой шлем в Абу-Даби

Определились имена азербайджанских дзюдоистов, которые примут участие в предстоящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби турнире "Большой шлем".

Как передает Day.Az, в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) сообщили, что нашу страну на турнире представят десять спортсменов в 5 весовых категориях.

В состав команды входят Ахмед Юсифов, Балабек Агаев (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Рашад Йелкиев (оба 66 кг), Рашид Мамедалиев, Хидаят Гейдаров (оба 73 кг), Мурад Фатиев, Аслан Коцоев (оба 90 кг), Джамал Гамзатханов и Ушанги Кокаури (оба +100 килограмм).

В турнире "Большой шлем", который пройдет с 28 по 30 ноября, примут участие 390 спортсменов (233 мужчины, 157 женщин) из 53 стран.

Отметим, что в судейской коллегии представлен азербайджанский арбитр международной категории "А" ФДА Назим Умбаев.