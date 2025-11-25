Опоздавшие на самолет пассажиры попытались его остановить

В Кельне двое опоздавших на рейс пассажира попытались "поймать" свой самолет за хвост.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Двое румын пропустили последний вызов на посадку в Бухарест, разбили стекло аварийной двери аэропорта, выбежали на взлетную полосу и пытались допрыгнуть до закрытого люка.

