Опоздавшие на самолет пассажиры попытались его остановить

В Кельне двое опоздавших на рейс пассажира попытались "поймать" свой самолет за хвост. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Двое румын пропустили последний вызов на посадку в Бухарест, разбили стекло аварийной двери аэропорта, выбежали на взлетную полосу и пытались допрыгнуть до закрытого люка.
