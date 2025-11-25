https://news.day.az/world/1797904.html Трамп считает, что договоренности по урегулированию в Украине очень близки Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся", - сказал он, имея в виду урегулирование конфликта. "Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем.
"Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся", - сказал он, имея в виду урегулирование конфликта.
"Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее", - добавил Трамп, выступая во время проведения в Белом доме традиционной символической церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения, который в США отмечают в этом году 27 ноября.
Ранее мы сообщали, что один из пунктов исключен из мирного плана США по Украине.
