Трамп считает, что договоренности по урегулированию в Украине очень близки

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся", - сказал он, имея в виду урегулирование конфликта.

"Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее", - добавил Трамп, выступая во время проведения в Белом доме традиционной символической церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения, который в США отмечают в этом году 27 ноября.

