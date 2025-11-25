Подготовка к WUF13 идет полным ходом - Анар Гулиев

Исполнительный директор UN-Habitat Ана Клаудия Россбах и председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев проинформировали международные СМИ сегодня в столице Кении Найроби о подготовке к Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), который пройдет 17-22 мая 2026 года в Баку.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, WUF13 станет важной глобальной платформой для среднесрочной оценки реализации Новой городской повестки.

Сессия прошла под модераторством посла Азербайджанской Республики в Кении и Конго, постоянного представителя при ООН в Найроби Султана Гаджиева.

А. Россбах, подчеркнув актуальность темы WUF13 "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", отметила: "В этом глобальном контексте WUF13 - это не просто конференция, но и важная платформа для оценки реализации Новой городской повестки и Цели устойчивого развития ООН по устойчивым городам и сообществам. Форум позволит государствам-членам и партнерам оценить выполнение обязательств в направлении решения глобального жилищного кризиса, тесно связанного с климатическим кризисом, выявить пробелы и сформировать приоритеты на предстоящее десятилетие".

Она также подчеркнула, что 2026 год является важным годом для глобальной городской повестки.

А. Россбах добавила, что в рамках WUF13 состоится встреча министров по Новой городской повестке, а ее результаты будут включены в глобальные оценочные процессы 2026 года. Кроме того, на WUF13 будет представлен "Доклад о мировых городах 2026 года".

Национальный координатор WUF13 Анар Гулиев, представив новые инициативы, выдвинутые Азербайджаном как принимающей страной, заявил, что саммит лидеров станет особой платформой для высокоуровневого политического диалога по глобальным градостроительным приоритетам. Он подчеркнул роль городов и местных органов управления в формировании повестки обсуждений, а также отметил важность широкого участия частного сектора в продвижении инноваций, климатически устойчивого строительства и современных жилищных технологий.

А. Гулиев отметил: "Подготовка к WUF13 продолжается полным ходом. Мы осуществляем все организационные, логистические и операционные мероприятия в скоординированном порядке, чтобы провести Форум как мероприятие мирового уровня, основанное на принципах устойчивости, доступности и безопасности".

Отметим, что данный брифинг для СМИ, проведенный в Найроби, состоялся в рамках 3-й сессии Исполнительного совета UN-Habitat.