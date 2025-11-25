Госмиграционная служба Азербайджана о разрешениях на временное проживание

Если иностранцы и лица без гражданства находятся за пределами территории Азербайджанской Республики более 90 дней в течение 180 дней, разрешение на временное проживание им не выдается (срок его действия не продлевается), а ранее выданное разрешение аннулируется.

Как передает Day.Az, об этом на запрос Trend сообщили в Государственной миграционной службе.

Отмечено, что это не распространяется на высококвалифицированных мигрантов.

Также сообщается, что в октябре 2025 года было получено 8694 заявки на получение (продление) разрешения на временное проживание и 407 заявок на получение (продление) разрешения на постоянное проживание.