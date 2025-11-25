https://news.day.az/society/1797813.html Семьям, прибывшим в села Хайурду и Тезебина Ходжалинского района, вручены ключи от домов - ФОТО Сегодня семьям, прибывшим в села Хайурду и Тезебина Ходжалинского района, вручены ключи от домов. Как сообщает Day.Az, 16 семей - 66 человек заселились в заново отстроенные дома в Тезебина, 11 семей - 38 человек в селе Хайурду. После того, как жителей встретили в их родном краю, им были вручены ключи от домов.
Семьям, прибывшим в села Хайурду и Тезебина Ходжалинского района, вручены ключи от домов - ФОТО
Сегодня семьям, прибывшим в села Хайурду и Тезебина Ходжалинского района, вручены ключи от домов.
Как сообщает Day.Az, 16 семей - 66 человек заселились в заново отстроенные дома в Тезебина, 11 семей - 38 человек в селе Хайурду.
После того, как жителей встретили в их родном краю, им были вручены ключи от домов.
Заселившиеся семьи отметили, что переданные им дома обеспечены всеми удобствами, выразили благодарность за внимание и заботу.
