Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване

Минувшим днем в Баку стартовал Форум солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум продолжает свою работу 25 ноября в городе Нахчыван.

Участники форума сначала посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван и возложили к нему букеты цветов.

В рамках форума состоятся официальные выступления, будет создана платформа НПО стран-членов ОТГ, состоится панельная дискуссия на тему "К WUF13 - новшество в тюркском мире".

Отметим, что Азербайджан будет руководить платформой НПО стран-членов ОТГ и объединит НПО 8 стран.