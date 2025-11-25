https://news.day.az/society/1797802.html Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ продолжает свою работу в Нахчыване - ФОТО Минувшим днем в Баку стартовал Форум солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум продолжает свою работу 25 ноября в городе Нахчыван. Участники форума сначала посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван и возложили к нему букеты цветов.
Минувшим днем в Баку стартовал Форум солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум продолжает свою работу 25 ноября в городе Нахчыван.
Участники форума сначала посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван и возложили к нему букеты цветов.
В рамках форума состоятся официальные выступления, будет создана платформа НПО стран-членов ОТГ, состоится панельная дискуссия на тему "К WUF13 - новшество в тюркском мире".
Отметим, что Азербайджан будет руководить платформой НПО стран-членов ОТГ и объединит НПО 8 стран.
