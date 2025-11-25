Ряду военнослужащих во время действительной службы начнут присваивать звание лейтенанта

В период прохождения действительной военной службы военнослужащим с высшим образованием, успешно завершившим курс подготовки офицеров и добровольно поступившим на действительную военную службу офицерского состава, будет присвоено воинское звание "лейтенант".

Как передает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.