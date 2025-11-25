Магия Нового года с Villeroy&Boch!

15 лет Toy's Delight - юбилей легендарной коллекции

Этот Новый год особенный - любимая коллекция Toy's Delight отмечает своё 15-летие. В течение этих лет её праздничный дизайн стал частью многочисленных семейных историй: от неспешных завтраков и уютных чаепитий до роскошных праздничных ужинов. Каждый раз стол украшался с заботой, собирая близких вместе и создавая атмосферу тепла, радости и единения. В классической палитре красного, зелёного и белого Toy's Delight стала настоящим символом праздника, пробуждая тёплые воспоминания детства и волшебство новогодних традиций.

В честь юбилея Villeroy&Boch представляет юбилейную коллекционную серию, которая возвращает очарование детских игрушек, но в новом свете. Санта-Клаус, Щелкунчик, Паровоз и Лошадка-качалка словно оживают со страниц праздничной сказки, напоминая о беззаботной радости и игривом духе сезона. Эта коллекция сочетает в себе ностальгию и современную элегантность, превращая привычные праздничные моменты в настоящие воспоминания на долгие годы.

Особенное внимание заслуживает эксклюзивный адвент-календарь, созданный специально к юбилею. Он включает в себя двадцать четыре сюрприза из коллекции Toy's Delight, десять из которых представлены исключительно в юбилейной версии календаря. Такой подарок делает каждый декабрь по-настоящему волшебным, превращая ожидание праздника в настоящее торжество.

Коллекционеры с нетерпением ждут ежегодной лимитированной коллекции, которая в 2025 году рассказывает ностальгическую историю Полярного экспресса, который везёт Санту с Северного полюса. Декорации вдохновлены ретро-альбомами, оцифрованными с особой тщательностью. Каждый предмет украшен золотым штампом на основании и упакован в изящную подарочную коробку, делая его ценным сувениром, доступным только в этом году.

Праздничные коллекции Villeroy & Boch наполняют новогодний стол атмосферой утончённости и тепла, где близкие делятся мгновениями, превращающимися в драгоценные воспоминания.

Погрузитесь в новогоднюю атмосферу вместе с Villeroy & Boch в бутиках бренда в Баку, а также в эксклюзивном корнере в бутике Coin Casa (Ganjlik Mall).

Адреса и контактные номера телефонов:

Villeroy&Boch Boutique, ул. 28 Мая, 22А

+994 12 4980333 / +994 51 244 52 67

Villeroy&Boch Boutique, пр. Гусейна Джавида, 22

+994 12 5109126 / +994 50 5540204

Coincasa Ganjlik Mall, ул. Фатали хан Хойски, 14

+994 12 599 15 55 / +994 51 599 15 55

Официальный дистрибьютор Villeroy&Boch в Азербайджане - компания Italdizain. Для получения подробной информации о бренде и его коллекциях, перейдите на веб-сайт: https://italdizain.az/en/brands/villeroy-boch

О Italdizain

Компания Italdizain была основана в 1996 году и изначально специализировалась на поставке высококачественного итальянского кухонного оборудования в Азербайджане. Сегодня Italdizain - крупный холдинг, управляющий десятками люксовых бутиков по всей стране. Компания предлагает широкий ассортимент продукции: от ювелирных украшений и часов до столовой посуды, товаров для дома и интерьерных аксессуаров.

О Villeroy & Boch

Villeroy&Boch - один из мировых лидеров в премиальном сегменте Dining&Lifestyle, а также продукции для ванных комнат и wellness. Основанная в 1748 году, компания со штаб-квартирой в Германии олицетворяет качество, культовый дизайн и стремление сделать каждый дом и проведённое вместе время по-настоящему особенным.