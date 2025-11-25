В Тегеране закроют школы и университеты

Иранские власти закроют школы и университеты в столице страны Тегеране на два дня - вторник и среду - из-за грязного атмосферного воздуха.

Как передает Day.Az, по данным информационного агентства IRNA, вчера было принято решение о переводе всех учебных заведений, за исключением района Фирузкух в Тегеране, на дистанционное обучение. Сотрудникам государственных и частных учреждений, за исключением спасателей, медицинских работников, военных и правоохранительных органов, разрешено работать из дома.

Агентство IRNA сообщило, что в столице будет работать ограниченное количество банковских отделений. Ограничения на движение транспорта будут действовать с 6:30 до 20:30. Въезд личных автомобилей в некоторые районы города с населением около 9 млн человек запрещен.

Кроме того, приказано остановить работу песчано-гравийных карьеров и цементных заводов.

В понедельник индекс качества воздуха в Тегеране превысил 170, что считается опасным для здоровья.