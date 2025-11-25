https://news.day.az/azerinews/1797656.html Sosial şəbəkələrdə cəza hansı paylaşımlara görə veriləcək? - VİDEO İnzibati xətalar məcəlləsinə, o cümlədən informasiya, infrormasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanunlara dəyişiklik edilir. Day.Az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan paylaşımlar və qeyri etik çağırışların edilməsi ilə bağlı yeni cərimələr müəyyənləşdirilir.
Parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin üzvü Razi Nurullayev "Xəzər Xəbər"ə detalları açıqlayıb.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
