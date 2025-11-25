bp о планах по увеличению добычи на месторождении АЧГ

Одним из наших главных приоритетов на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) является увеличение добычи с учётом как краткосрочных, так и долгосрочных планов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил менеджер по разработке месторождения АЧГ компании bp Афган Гусейнов сегодня на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

"Самое важное - это применение технологий. С учётом новых технологий уже началось бурение горизонтальных скважин. На некоторых участках месторождения эти скважины будут глубже 1 км. В целом наша цель - увеличить производительность новых скважин на оставшихся платформах. Другими словами, наша главная цель - организовать добычу оставшейся нефти на месторождении АЧГ", - сказал он.

А. Гусейнов подчеркнул, что месторождение АЧГ имеет потенциал добычи в несколько миллиардов баррелей в будущем: "Как международная компания мы стремимся реализовать данный потенциал добычи в стране. Для этого необходимо применение новых технологий. Как bp мы взяли на себя обязательство использовать новые технологии. Мы сделаем всё возможное, чтобы максимально реализовать потенциал добычи месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ)".

Представитель bp отметил, что в ближайшие годы предусмотрено удерживать общие темпы снижения добычи на месторождении АЧГ на уровне 3-5%: "Это было бы большим достижением. Всего на месторождении АЧГ у нас 160 действующих скважин. Мы стараемся увеличить добычу на них за счёт закачки воды и газа. Кроме того, мы стараемся бурить новые скважины с использованием передовых технологий. С месторождением АЧГ есть определённые сложности. Оно находится в разработке уже 30 лет. Мы считаем, что применение новых технологий позволит увеличить добычу на этом месторождении. Потенциал месторождения сохраняется как минимум на десятилетия.

У bp большие планы по пилотным проектам по применению новых технологий на месторождении АЧГ в ближайшие 5 лет. Мы заинтересованы во внедрении новых технологий на месторождении в ближайшие 5 лет. В целом наш главный приоритет как bp - достижение максимальной добычи на месторождении АЧГ и контроль снижения темпов добычи на месторождении в ближайшие годы", - добавил он.