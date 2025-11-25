В Швеции заявили о планах покупки средств ПВО

Швеция планирует закупить средства противовоздушной обороны (ПВО) на $366 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вело издание Dagens Nyheter.

"Сегодня мы можем сообщить, что делаем следующий шаг в работе по модернизации противовоздушных сил. Речь идет о вложении в 3,5 млрд [шведских крон] (около $366 млн - "Газета.Ru")", - сказал глава оборонного ведомства.

Йонсон добавил, что в рамках модернизации Вооруженные силы Швеции закупят ракетные комплексы Iris-T, 16 пусковых установок и восемь радиолокационных систем.