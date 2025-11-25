Под Парижем задержали четвертого подозреваемого в ограблении Лувра

Под Парижем задержали четвертого подозреваемого в ограблении музея Лувр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Мужчина был задержан утром 25 ноября в парижском регионе Иль-де-Франс. До этого он уже попадал в поле зрения органов правопорядка. Задержанный проживает в парижском пригороде Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени).

Перед задержанием полицейские более месяца вели скрытое наблюдение за ним. Теперь задержаны все предполагаемые участники группы, ограбившей Лувр.