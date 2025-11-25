Exeed разработала первый для себя универсал

Компания Exeed привезла на международный автосалон в Гуанчжоу прототип первого универсала марки - ES7 GT, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Заявлено, что Exeed ES7 GT имеет гибридную силовую установку с тремя электромоторами мощностью свыше 540 л.с., которая ускоряет автомобиль с места до 100 км/ч примерно за 3 секунды и позволяет проехать до 1700 км без остановок, и архитектуру со сверхбыстрой зарядкой, с которой запас энергии на 450 км пути можно восполнить за пять минут. Также универсал оборудуют режимом Track Mode, активируемый одной кнопкой.

По сравнению с седаном у Exeed ES7 GT внешне изменилась оптика, бампера и диски, появились рейлинги на крыше, диффузор и двухканальный спойлер сзади. Автомобиль сохранил характерную светодиодную линию во всю ширину кузова и плавные линии капота.

Интерьер пока скрыт, но в пресс-службе марки рассказали, что у модели сохранена панорамная стеклянная крыша, но теперь она оснащается электрической шторкой. В центральную консоль добавлены физические кнопки управления рекуперацией и климатом. Сиденья получили эргономические улучшения и увеличенный диапазон регулировок. Задний ряд поддерживает складывание в пропорции 4/2/4 и может опускаться электрически.

В шасси применена полностью алюминиевая конструкция, передняя двухрычажная подвеска и задняя многорычажная схема в сочетании с адаптивными амортизаторами и пневмоподвеской. Автомобиль получил усиленную жесткость пневмобаллонов и повышенную торсионную прочность кузова для улучшения стабильности в крутых поворотах.