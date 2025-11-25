В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована фотовыставка

В Кяльбаджаре в рамках Дня города была организована фотовыставка "Кяльбаджар - от объектива к истории".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представленные на фотовыставке фотографии в основном отражают период оккупации и постоккупационное развитие.

Следует отметить, что сегодня в Кяльбаджаре состоится представление, посвященное Дню города, а в конце дня запланированы концертная программа и фейерверк.