В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована фотовыставка - ФОТО В Кяльбаджаре в рамках Дня города была организована фотовыставка "Кяльбаджар - от объектива к истории". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представленные на фотовыставке фотографии в основном отражают период оккупации и постоккупационное развитие.
Следует отметить, что сегодня в Кяльбаджаре состоится представление, посвященное Дню города, а в конце дня запланированы концертная программа и фейерверк.
