Террорист как кумир

Автор: Байрам Эльшадов

У части армянской аудитории в соцсетях сегодня заметно траурное настроение. Нет, в Армении не произошло никакой катастрофы - просто у международного террориста Монте Мелконяна очередной день рождения. Армянские реваншисты рыдают в комментариях, просят прощения у "великого Монте" за то, что не смогли удержать оккупированные при его участии земли и продолжить начатое им кровавое дело.

Даже сегодня в Армении немало тех, для кого Монте остается кумиром. Видимо, у реваншистов нет более "достойных" образцов для подражания. И правда - нет, в пантеоне сплошные злодеи вроде Нжде, Андраника, Мелконяна и других, чьи "подвиги" сводились к убийствам мирных жителей. К сожалению, в Армении определенная часть молодежи подпала под воздействие тех, кто до сих пор живет реваншистскими настроениями. Им внушают, что нужно "исправить то, что не удалось старшим", что война это единственный выход. Эти силы пытаются создать в обществе атмосферу ожидания нового "Монте", навязывая образ мнимого героя.

Первые годы после 44-дневной войны его фанаты встречали эту дату куда сдержаннее. Видимо, пока Ханкенди и прилегающие районы оставались под контролем сепаратистов, сохранялась иллюзия, что "дело Монте" живо. А потом - помните? - начались истерики, когда в Ходжавенде снесли памятник Мелконяну. Соцсети захлебывались угрозами и рыданиями по поводу "оскорбленной памяти" террориста. Только непонятно, откуда у убийцы вообще может взяться какая-то "честь"?

Реальность такова: Монте Мелконян был преступником. Не воином, не героем, а человеком, который убивал женщин, стариков, детей, участвовал в терактах и воевал с теми, кто не мог ему ответить. Для некоторых армян он - икона, по факту - банальный палач, воспитанный на ненависти и закончивший жизнь в полном унижении. Можете продолжать поклоняться его портретам, но судьба таких, как он, предрешена.

Сегодня, в честь его дня рождения, в соцсетях активно разгоняется "пророчество" Мелконяна о том, что потеря Карабаха якобы приведет армян к исчезновению, а следующим ударом станет Зангезур, который, по его словам, "Азербайджан хочет любой ценой". Пророчество, как и сам "герой", не состоялось.

Ну, верить глупостям не запрещено. А мы напомним, что происходило на самом деле.

2 апреля 1993 года армянские вооруженные формирования под руководством Мелконяна окружили Кяльбаджар, где находилось 60 тысяч мирных жителей. Людям дали 10 часов на бегство. Существуют видеозаписи, на которых слышно, как через мегафон передают ультиматум - с издевками и смехом. Армянские боевики праздновали захват района, а среди них - довольный Мелконян. За 10 часов невозможно эвакуировать 60 тысяч людей. Многие погибли. Убегавших расстреливали, азербайджанцев, пытавшихся спрятаться в горах, вылавливали и добивали. Вот так из армянских преступников делали "героев".

Годом раньше, в феврале 1992-го, под руководством Мелконяна армянские вооруженные банды совместно с террористическими отрядами "Арабо" и "Арамо", подготовленными в Сирии и Ливане, напали на село Гарадаглы. С опорой на огонь 366-го мотострелкового полка армяне заняли село и устроили там массовое убийство жителей. За несколько дней были расстреляны, сожжены и замучены 145 азербайджанцев, включая женщин и детей. Оставшихся в живых брали в плен и подвергали пыткам. Кровь этих людей - также на руках Мелконяна. Пропаганда много лет пытается отмыть его от Гарадаглы - мол, он был где-то "в стороне" и лишь "координировал". Им, видимо, неловко иметь в списке своих "героев" человека, причастного к таким зверствам. Поэтому и появляется миф о "благородном Монте", который якобы "никогда бы не допустил" Гарадаглы или Ходжалы. Удобная легенда, не имеющая ничего общего с фактами.

Хотя, если честно, Мелконян - далеко не самый кровавый персонаж армянского пантеона. Нжде, Андраник и им подобные оставили после себя еще более мрачный след. Так что армянам, по большому счету, стыдиться уже поздно - хуже у них уже бывало.