В Баку на "Торговой" произошел пожар

В центре Баку, на улице Низами (Торговая) произошел пожар.

Как сообщает Day.Az, огонь вспыхнул в одном из домиков на ярмарке.

Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки.