https://news.day.az/society/1797870.html В Баку на "Торговой" произошел пожар - ВИДЕО В центре Баку, на улице Низами (Торговая) произошел пожар. Как сообщает Day.Az, огонь вспыхнул в одном из домиков на ярмарке. Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки.
В Баку на "Торговой" произошел пожар - ВИДЕО
В центре Баку, на улице Низами (Торговая) произошел пожар.
Как сообщает Day.Az, огонь вспыхнул в одном из домиков на ярмарке.
Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре