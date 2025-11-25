Сын Шумахера покинул «Формулу-1»

Мик Шумахер, сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера, принял решение покинуть "Формулу-1" и перейти в IndyCar в сезоне 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Independent.

В сезонах 2021 и 2022 годов Мик Шумахер выступал за команду "Формулы-1" Haas, а также был резервным гонщиком Mercedes.

Дебют Шумахера в IndyCar запланирован на первое марта 2026 года в Сент-Питерсберге, штат Флорида.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Шумахер - семикратный чемпион "Формулы-1". Он - обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира "Формулы-1": по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.