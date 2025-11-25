В Найроби проинформировали о подготовке к WUF13 в Баку

25 ноября в Найроби был проведен брифинг для представителей международных организаций и дипломатического корпуса, аккредитованных в стране.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете Азербайджана по градостроительству и архитектуре, участникам была представлена информация о подготовительных работах и общем плане действий, связанных с проведением в Баку 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая состоится 17-22 мая 2026 года.

Целью брифинга, организованного параллельно с 3-й сессией Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), является укрепление сотрудничества между дипломатическим корпусом, правительством Азербайджана и UN-Habitat для поддержки как WUF13, так и ожидаемых результатов Форума.

Брифинг прошёл под модераторством посла Азербайджанской Республики в Кении и Конго, постоянного представителя при ООН в Найроби Султана Гаджиева. Во время мероприятия исполнительный директор UN-Habitat Ана Клаудия Россбах и председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев призвали к активному участию в Форуме, а также к мобилизации национальных и институциональных партнеров. Анар Гулиев подчеркнул важность участия сторон в процессе сотрудничества и призвал коллег активно участвовать в разработке решений, направленных на улучшение жизни населения городов, в рамках глобального градостроительного мероприятия, которое состоится в 2026 году в Баку.