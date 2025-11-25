Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На фоне усиливающихся попыток армянских и западных лоббистов реанимировать миф о Рубене Варданяне как о "моральном гиганте" и "узнике совести", на очередной церемонии премии "Аврора" вновь прозвучала привычная мантра: его "дух не сломлен", "его свободу украли", "его ценности живут в сердцах". Автором очередного пафосного перформанса стал член Отборочной комиссии премии, сооснователь IMAGINE и бывший вице-председатель Глобального договора ООН Пол Полман - давний сторонник романтизации фигур, выгодных армянскому лобби.

В своей речи Полман уверял, что Варданян, находящийся под следствием с сентября 2023 года, якобы лишен свободы "незаконно", а его "моральная простота" и "смелость" являются образцом для всех присутствующих. Он описывал Варданяна как человека, который "видел возможности там, где другие видели риски", основывал школы на "отдаленных территориях" и создавал "мосты доверия".

Но за всей этой театральной риторикой Полмана неизменно скрывается одна простая деталь, которую он предпочитает не озвучивать: Рубен Варданян - не мистический гуманист с сияющим нимбом, а бизнесмен с непрозрачной биографией, фигурант многочисленных расследований о финансовых схемах, перемещениях средств и политических играх, которые годами обеспечивали ему влияние в Арцахе.

Тем не менее Полман продолжил раздувать героический образ Варданяна, утверждая, будто одна из "величайших несправедливостей нашего времени" заключается именно в его аресте. Он представил это как "оскорбление человеческих ценностей", а заключение Варданяна - как удар по "смелости, человечности и надежде".

В кульминации своей речи Полман перешел к откровенной политике. Он фактически призвал международное сообщество давить на Баку, требуя освобождения Варданяна и других армян, находящихся под следствием. Более того, он сослался на заявление президента США Трампа в Белом доме, который, по его словам, пообещал премьер-министру Пашиняну добиться возвращения "армянских христианских пленников".

Именно так - гуманитарная оболочка выступления Полмана окончательно слезла: речь шла не о правах человека, а о прямом политическом давлении, рассчитанном на создание моральной картинки, где Варданян изображен не как фигурант уголовных дел, а как мученик ради "ценностей".

Показательно, что Полман снова повторил привычный тезис о "неизвестном числе армянских заложников" в Азербайджане, хотя официальные данные говорят о 23 задержанных. Среди них - бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, экс-глава МИД Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, генералы Левон Мнацаканян и Давид Манукян, а также бывший госминистр Рубен Варданян. Все они были задержаны в сентябре 2023 года после того, как Арцах утратил контроль над территорией.

Но в выступлении Полмана эти люди превращаются в "символов борьбы", а Варданян - в пазл западной гуманитарной легенды, которую давно пора разобрать до основания. Потому что за красивыми словами о "мостах доверия" слишком хорошо видны реальные мосты - те, по которым годами ходили серые финансовые потоки, политическое влияние и теневые решения, за которые Варданян сегодня и отвечает перед азербайджанским законом.

Я поднимаю эту тему так, как поднимают тяжелую дверцу сейфа, где лежит правда, которую многие предпочли бы не видеть. Потому что слишком уж удобно шептать о "военнопленных", о "жертвах", о "несправедливости", прикрываясь слезливо-сиропными речами Пола Полмана - человека, который, очевидно, либо не понимает международного права, либо понимает, но сознательно врет. А врет он, как матерый пиарщик, как режиссер дешевого спектакля, играющего на публику, которая привыкла к громким словам и не привыкла проверять факты.

Но давайте начнем не с Полмана. Начнем с Рубена Варданяна - фигуры, которая сама по себе стала символом того, что восточная поэзия называла бы "тенью, упавшей на землю без света", а политическая философия - "архитектором ложной реальности".

Баку в эти дни звучит иначе. Воздух - тяжелый, плотный, как будто впитал в себя всю правду, слишком долго удерживаемую в тени. Свет ламп в залах суда режет лица тех, кто привык командовать, но внезапно оказался по ту сторону закона. Запах морского ветра смешивается со сталью закона - символ нового времени, где наконец-то завершилась эпоха безнаказанности.

Они не пленники войны. Это не люди, захваченные на линии фронта. Это не солдаты регулярной армии. И главное - это не те, на кого распространяет свои гарантии международное гуманитарное право.

Почему они не военнопленные? Ответ прост, как математическая аксиома, и жесток, как любая истина на поле войны. Здесь не нужно играть в эмоции - достаточно открыть международное право, снять розовые очки армянской пропаганды и взглянуть фактам прямо в лицо.

Статус военнопленного - это не абстрактная гуманитарная фантазия, а строго определенный режим, установленный Третьей Женевской конвенцией 1949 года. Он относится исключительно к комбатантам регулярных вооруженных сил признанного государства. Конвенция в статье 4 подчеркивает: военнопленными являются только лица, принадлежащие к армиям государств - субъектов международного права. Армяне, задержанные в Азербайджане, никаким образом не попадали под эту категорию. Они не представляли вооруженные силы государства по простой причине: так называемая "арцахская республика" не существует в правовом измерении. Ее не признал ни один субъект международного права. Следовательно, ее так называемые "силовые структуры" - это не армия, а незаконные вооруженные формирования. Хоть они назовут себя батальоном старперов, хоть девичьим хором имени Комитаса - их юридический статус от этого не изменится.

Второй момент. Они не участвовали в международном вооруженном конфликте в статусе военных. После освобождения Карабаха в 2020 году любые нелегальные вооруженные группы, оставшиеся на территории Азербайджана, стали лицами, нарушающими государственный суверенитет и попадающими под действие национального уголовного законодательства. Международное право здесь абсолютно на стороне Азербайджана: государство имеет полное право задерживать, обезоруживать и преследовать любого, кто незаконно находится на его территории с оружием или в составе незаконной структуры. И это не просто логика, а прямая норма: статья 3 общая для Женевских конвенций прямо указывает, что внутренние преступления, совершенные негосударственными вооруженными группами, не освобождают таких лиц от ответственности перед уголовной юстицией.

Третий факт, неприятный для армянских эскорт-адвокатов по вызову. Женевские конвенции не распространяются на террористов, незаконные формирования и вооруженные группы, не подчиненные командованию признанного государства. Здесь даже спорить не о чем. В международном гуманитарном праве логика проста: нет армии - нет иммунитета. Члены незаконных вооруженных групп не получают статуса военнопленного автоматически и подлежат уголовной ответственности. Это зафиксировано не только в Женевских конвенциях, но и в Дополнительных протоколах 1977 года, которые прямо исключают из категории комбатантов тех, кто действует без униформы, без четкого командования и вне рамок государства. Проще говоря, ни один из задержанных армян не соответствовал даже половине критериев комбатанта.

И, наконец, четвертое - самое болезненное, но самое конкретное. Никто из задержанных не проходит по делам как участник боевых действий. Каждый проходит по уголовным статьям. И это не эфемерные обвинения, а вполне конкретные преступления: убийства, пытки, грабежи, незаконное содержание людей, депортации, уничтожение имущества, участие в сепаратистских структурах, финансирование вооруженных групп. Это ровно тот случай, когда список преступлений говорит громче, чем любые заявления Полмана, Гранта, Сассуна или остальных штатных защитников "армянской справедливости".

Задержанные - не военнопленные, потому что международное право не считает военнопленными тех, кто не был военными. Они не солдаты государства - они участники незаконных вооруженных формирований. Они не воевали в международном конфликте - они нарушали уголовный кодекс Азербайджана. Они не подпадают под защиту Женевских конвенций - потому что эти конвенции не предназначены для прикрытия террористов, сепаратистов и мародеров.

Юридическая картина ясна. А все остальное - лишь попытки превратить уголовников в героев, а международное право - в цирковой инвентарь.

Вы спросите: а разве международное право позволяет привлекать таких людей к уголовной ответственности?

Я отвечу: не просто позволяет - требует.

И если Пол Полман говорит обратное, он говорит не как гуманист, а как опытный манипулятор, который путает мораль с пиаром, а законы - с собственными эмоциями.

Рубен Варданян - не "филантроп" и не "мостостроитель доверия", как пытается представить его Полман. Это политический инвестор сепаратизма, человек, который зашел в Карабах не с книгой гуманизма, а с кошельком, полным денег для поддержки незаконного режима.

Разве филантроп:

- финансирует оккупационную администрацию на территории другого государства?

- создает теневые финансовые схемы для содержания незаконных вооруженных группировок?

- поддерживает преступную структуру, десятилетиями занимавшуюся этническими чистками азербайджанцев?

Варданян зашел в Карабах в 2022 году как "госминистр" так называемой псевдореспублики, зная, что делает. Он стал лицом политического проекта, направленного на удержание территории Азербайджана под чужим контролем. Он осознанно участвовал в попытке продлить жизнь искусственного образования, созданного на крови, боли и изгнании сотен тысяч азербайджанцев.

Это было не филантропией. Это было преступлением, подпадающим под уголовные статьи Азербайджана и международного права.

А премия "Аврора" - это не гуманитарная миссия, а классический self-funding-механизм Рубена Варданяна, тщательно замаскированный под "международную инициативу добра". Вся конструкция, от названия до помпезных церемоний, держится на одном ресурсе - на деньгах самого Варданяна и управляемых им структур. Ни один независимый аудит, ни один детальный финансовый отчет, ни один внешний донор не подтвердил существование реального международного финансирования, способного покрывать расходы "Авроры". Все потоки возвращаются в одну точку - в личный финансовый контур Варданяна.

"Аврора" - это не премия, это интегрированная пиар-экосистема, созданная для мифологизации своего создателя. Ее юридическая и финансовая архитектура строится на повторяющихся лицах, одних и тех же трастах, одних и тех же благотворительных "подрядчиках", десятилетиями ассоциированных с Варданяном. Это не сеть добродетели - это узкий круг зависимых организаций, через которые один человек финансирует собственный международный ореол. Формулировки "частные доноры" и "партнерские взносы" в отчетах - пустые ширмы; как только начинаешь смотреть, откуда реально поступают деньги, выясняется, что внешних доноров там нет, а есть внутренний оборот средств, идущих по замкнутому маршруту: Варданян → его связные фонды → "Аврора".

И Пол Полман это знает. Знает, потому что с его опытом в ESG, корпоративной прозрачности и международных фондах невозможно не видеть очевидное. Он врет сознательно. Врет - и делает это с такой сладкой, почти театральной обидой, что будто бы он сам сидит в камере и переживает свою личную трагедию Варданяна.

Он врет, потому что ему нужен символ. А Варданян - удобный символ. Удобный и продаваемый. Его позиционирование идеально под западный гуманитарный миф о "мучениках, удерживаемых диктатурами Востока". Его образ вписывается в ожидания аудитории, которая давно отвыкла от фактов и предпочитает эмоциональные спектакли. Им нужен "узник", желательно богатый, желательно медийно раскрученный, желательно с биографией, которую можно выжимать перед камерами. Варданян подходит идеально.

Он врет, потому что западный гуманитарный дискурс давно превратился в эстетическое шоу, где лицемерие - это не порок, а инструмент. И Полман играет по этим правилам. Он знает: чтобы продать историю, недостаточно правды - нужна драма. А драма Варданяна, профинансированная самим Варданяном через премию "Аврора", прекрасно закрывает этот запрос.

"Аврора" - это марионеточная премия. Она не о спасении жизней - она о спасении репутации. Она не о гуманизме - она о построении политического нарратива. Ее задача - обслуживать образ человека, вложившего в собственную легенду больше, чем в любые реальные гуманитарные проекты. И чем громче лидеры вроде Полмана твердят о "независимости" "Авроры", тем очевиднее становится: там, где финансирование ходит по одному и тому же кругу, не может быть ни подлинной прозрачности, ни доверия.

Даже на Западе это понимают. Даже те эксперты, которые обычно готовы закрывать глаза на очевидные несостыковки - лишь бы история звучала "правильно". Но в случае с "Авророй" уже невозможно делать вид, будто она существует сама по себе. Она существует только как продолжение личности и политических амбиций Рубена Варданяна.

И это факт, который никаким "гуманитарным декором" не прикрыть.

Но есть одна проблема: Ни одна метафора Полмана не отменяет факт: Варданян - не узник совести. Он - обвиняемый по уголовным статьям.

Его "дух", о котором вещает Полман, не парит над залом, а оседает на столе судьи в виде материалов дела, показаний свидетелей, документов о финансировании и схемах взаимодействия с военными структурами сепаратистов.

Пленник? Военнопленный? Или просто человек, который впервые столкнулся с законом?

Риторический вопрос, который я задаю Полману, Пашиняну, европейским правозащитникам и всем тем, кто любит превращать уголовников в героев:

Когда преступник попадает в зал суда - это плен, или это правосудие?

И еще один вопрос, не менее острый: если Варданян - "военнопленный", то где его армия? Где его государство? Где его командование?

Ответ - нигде.

И в этой пустоте - вся правда.