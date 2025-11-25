Облака пепла от вулкана в Эфиопии вызвали обеспокоенность в соседних странах

Первое за последние десять тысяч лет извержение вулкана Хайли Губби в Эфиопии вызвало обеспокоенность в соседних странах.

Как передает Day.Az, облака пепла распространились по региону, угрожают авиасообщению и создают угрозу для сотен населённых пунктов.