Азербайджан нарастил товарооборот со странами ОТГ

За январь-октябрь текущего года торговый оборот Азербайджана со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил 5,909 млрд долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, этот показатель увеличился на 136,5 млн долларов, или на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период торговля со странами ОТГ составила 14,7% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Так, за первые 10 месяцев 2025 года торговый оборот Азербайджана с Турцией снизился на 7,3%, до 4,8 млрд долларов; с Кыргызстаном вырос в 1,9 раза - до 66,1 млн долларов; с Казахстаном - в 1,5 раза, до 600,3 млн долларов; с Узбекистаном - в 2,4 раза, до 472,5 млн долларов.

В первые 10 месяцев текущего года Азербайджан экспортировал в Турцию 133,1 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 65,042 млн долларов, а также ненефтяной продукции на 486,3 млн долларов. В тот же период Казахстан импортировал из Азербайджана ненефтяной продукции на 80,6 млн долларов, Узбекистан - на 60,2 млн долларов. По другим странам показатели экспорта данной категории товаров не фиксировались.

Напомним, что Организация тюркских государств (ОТГ) была создана на основе "Нахчыванского соглашения", подписанного 3 октября 2009 года на Саммите в Нахчыване. При создании структура называлась "Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ)". В 2021 году название было изменено, и сегодня организация действует под названием "Организация тюркских государств".

Азербайджан является одной из четырех стран-основателей организации. В настоящее время ОТГ объединяет пять государств-членов: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турцию.

Венгрия, Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра участвуют в организации в статусе наблюдателей.